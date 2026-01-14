Νέο ξεκίνημα στην Αγγλία για τον Εντοάρντο Μπόβε

Ο Εντοάρντο Μπόβε ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, μετά το σοβαρό επεισόδιο υγείας που υπέστη την 1η Δεκεμβρίου 2024 στον αγώνα Φιορεντίνα - Ίντερ.

Οι εξετάσεις έδειξαν πως η αδιαθεσία οφειλόταν σε καρδιακή αρρυθμία, με αποτέλεσμα ο 22χρονος μέσος να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να του τοποθετηθεί υποδόριος απινιδωτής.

Αφού ξεπέρασε τον αρχικό κίνδυνο, ο Μπόβε πήρε την απόφαση να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία εκτός Ιταλίας.

Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τη Ρόμα για τη λύση του συμβολαίου του, το οποίο έληγε το 2028, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στην Αγγλία.

Όλα δείχνουν πως επόμενος σταθμός θα είναι η Γουότφορντ, με τις επαφές των δύο πλευρών να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Οι «Hornets» αγωνίζονται στην Championship και διεκδικούν άνοδο μέσω των πλέι οφ.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη παίζει το γεγονός ότι οι κανονισμοί στην Αγγλία επιτρέπουν τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών με υποδόριο απινιδωτή, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με τους Ντάλεϊ Μπλιντ και Κρίστιαν Έρικσεν.