ΑΕΛ Novibet: Παρελθόν ο Ανδρεάδης, νέος τεχνικός διευθυντής ο Κυπαρίσσης

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Ανδρεάδη και την αντικατάστασή του από τον Θωμά Κυπαρίσση ως τεχνικός διευθυντής των «βυσσινί», ενώ στη θέση του γενικού αρχηγού της ομάδας θα βρίσκεται πλέον ο Σπύρος Μάρκου.

Οι σχετικές ανακοίνωσεις των Θεσσαλών:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος Γιώργο Ανδρεάδη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του και σε κάθε μελλοντικό επαγγελματικό του βήμα.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την αναβάθμιση του μέχρι πρότινος γενικού αρχηγού της ομάδας μας, Θωμά Κυπαρίσση, στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στα νέα του καθήκοντα.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σπύρο Μάρκου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Αρχηγού.

Ο Σπύρος Μάρκου υπήρξε αθλητής επί σειρά ετών στην πάλη με πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις. Έχει υπηρετήσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό της πάλης και της άρσης βαρών σε σωματεία του νομού μας, στις θέσεις του Προέδρου και των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους.

Συμμετείχε σε πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες του νομού και υπηρέτησε την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet από την θέση του Γενικού Αρχηγού την περίοδο 2016/17.

Ο Σπύρος Μάρκου παρακολουθεί θεσμικά και παραγοντικά την ΑΕΛ Novibet από το 2009.

Είναι εγγονός του αείμνηστου Μελέτη Μάρκου που υπήρξε ποδοσφαιριστής στις ομάδες που ίδρυσαν την ΑΕΛ Novibet. Είναι γιος του πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΛ Novibet και μετέπειτα διαιτητή Α’ Εθνικής, Βαγγέλη Μάρκου».