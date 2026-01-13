Αναβολή στο Αμβούργο-Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό!

Η αναμέτρηση του Αμβούργο με την Μπάγερ Λεβερκούζεν αναβλήθηκε λόγων δυσμενών καιρικών συνθηκών, μία εβδομάδα πριν το σπουδαίο ματς του Ολυμπιακού με τις «ασπιρίνες» για το Champions League.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Αμβούργο είχαν ως αποτέλεσμα την αναβολή της αναμέτρησης της ομώνυμης ομάδας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 17η αγωνιστική της Bundesliga.

Η σχετική ανακοόινωση της Λεβερκούζεν κάνει λόγο για «δομικό κίνδυνο λόγω του καιρού που επηρεάζει την οροφή του Volksparkstadion», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά και ενώ σε ακριβώς μία εβδομάδα (20/1, 22:00) η Λεβερκούζεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για την σημαντική αναμέτρηση του Champions League με τον Ολυμπιακό.

Βέβαια, οι Γερμανοί θα δώσουν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ακόμη ένα ματς πριν έρθουν στον Πειραιά για να αντιμετωπίσουν τους «ερυυρόλευκους», καθώς κοντράρινται εκτός έδρας με τη Χόφενχαϊμ το προσεχή Σάββατο (17/1).