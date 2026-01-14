Το πρόγραμμα των πρώτων 10 αγώνων του Αρμπελόα στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλβαρο Αρμπελόα ετοιμάζεται να ξεκινήσει νέο κεφάλαιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με το πρόγραμμα των πρώτων 10 αγώνων του να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Το ξεκίνημα του Ισπανού τεχνικού έχει απαιτητικές εξόδους, αλλά και κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια, τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αναλυτικά οι πρώτοι αγώνες του Αρμπελόα:

Αλμπαθέτε (εκτός έδρας)

Λεβάντε (εντός έδρας)

Μονακό (εντός έδρας)

Βιγιαρεάλ (εκτός έδρας)

Μπενφίκα (εκτός έδρας)

Ράγιο Βαγιεκάνο (εντός έδρας)

Βαλένθια (εκτός έδρας)

Ρεάλ Σοσιεδάδ (εντός έδρας)

Οσασούνα (εκτός έδρας)

Χετάφε (εντός έδρας)

Το πρώτα αυτά παιχνίδια αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τη φιλοσοφία, το αγωνιστικό πλάνο και τη διαχείριση του ρόστερ από τον νέο προπονητή των «Μερένγκες».