Έντονο ενδιαφέρον για τον Μπέντζαμιν Μπράντλιντ της Γκέτεμποργκ

Ο νεαρός Σουηδός θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του σουηδικού ποδοσφαίρου και οι εμφανίσεις του έχουν τραβήξει το βλέμμα συλλόγων από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Η Κλαμπ Μπριζ και η Αϊντχόφεν έχουν προχωρήσει σε αρχικές ελαφρές για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή της Γκέτεμποργκ, Μπέντζαμιν Μπράντλιντ.

Ήδη, τόσο ο βελγικός όσο και ο ολλανδικός σύλλογος έχουν εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον τους, για τις συνθήκες μιας πιθανής μετακίνησης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του, με τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να θεωρούνται κρίσιμοι για το μέλλον του.

Η Γκέτεμποργκ γνωρίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον και αναμένεται να διαχειριστεί προσεκτικά την υπόθεση, καθώς ο Μπράντλιντ αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.