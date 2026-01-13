ΜΜΕ Ισπανίας: «Ψάχνει οριστική λύση με Πέρεθ η Θέλτα το καλοκαίρι»

Δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει πως η Θέλτα θέλει να απεμπλακεί από το βαρύ συμβόλαιο που έχει ο Κάρλες Πέρεθ το καλοκαίρι, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για να χτιστεί μία πιο ισορροπημένη ομάδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ιστοσελίδα fichajes:

«Υπάρχει μια σαφής αίσθηση αδιεξόδου στο Μπαλαΐδος. Ο παίκτης δεν συνεισφέρει στον αγωνιστικό χώρο, καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος του ανώτατου ορίου μισθών και περιορίζει τις επιλογές για ενίσχυση σε άλλες θέσεις. Συνεπώς, η κατάστασή του θεωρείται εσωτερικά ως ένα από τα κύρια προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Η διοίκηση της Θέλτα είναι σαφής ότι το επόμενο καλοκαίρι πρέπει να σηματοδοτήσει το οριστικό τέλος στη σχέση της με τον Κάρλες Πέρεθ. Στόχος είναι να βρεθεί μια μόνιμη λύση που θα απελευθερώσει χώρο στους μισθούς και θα κλείσει ένα κεφάλαιο που έχει γίνει μια συνεχής πηγή προβλημάτων.

Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο. Από μειωμένο κόστος μεταγραφής έως μια αμοιβαία συμφωνημένη λύση, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού μελλοντικής πώλησης.

Η προτεραιότητα δεν είναι να εισπραχθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά να μειωθεί το οικονομικό βάρος του συλλόγου και να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για να χτίσει μια πιο ισορροπημένη ομάδα.

Πέρα από την αθλητική πτυχή, το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον Κάρλες Πέρεθ είναι το οικονομικό. Έχει έναν από τους υψηλότερους μισθούς στην ομάδα, ένα ποσό που φαίνεται δυσανάλογο σε σχέση με την απόδοση και τον ρόλο του τα τελευταία χρόνια. Αυτό το συμβόλαιο καθιστά οποιαδήποτε μεταγραφή εξαιρετικά δύσκολη.

Πολλοί σύλλογοι που μπορεί να ενδιαφέρονται για τον παίκτη δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους μισθούς του, αναγκάζοντας τη Θέλτα να εξετάσει άλλες επιλογές, όπως περαιτέρω δανεισμούς ή ακόμα και κάλυψη μέρους του μισθού του για να διευκολύνει την αποχώρησή του».