Έφτασε αρνητικό ρεκόρ από τον Α' Παγκόσμιο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιξε μόνο 40 παιχνίδια σε μία σεζόν ήταν το 1915, και τότε ο λόγος δεν ήταν αγωνιστικός.
Το ποδόσφαιρο στην Αγγλία είχε ουσιαστικά διακοπεί λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τα πρωταθλήματα να αναστέλλονται και τους συλλόγους να περιορίζονται σε αγωνιστική δράση.
Η σύγκριση αυτή δείχνει το μέγεθος της φετινής αποτυχίας για έναν από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους στον κόσμο.
Και γιατί αυτό; Σε μια εποχή όπου οι κορυφαίες ομάδες δίνουν έως και60 αγώνες ανά σεζόν λόγω Ευρώπης και κυπέλλων, ο αριθμός «40» είναι απογοητευτικός.