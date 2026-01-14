Έφτασε αρνητικό ρεκόρ από τον Α' Παγκόσμιο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Με τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από όλες τις διοργανώσεις, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα δώσουν μόλις 40 αγώνες συνολικά τη φετινή σεζόν, ένας αριθμός που μοιάζει αδιανόητος για τα σύγχρονα δεδομένα του συλλόγου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιξε μόνο 40 παιχνίδια σε μία σεζόν ήταν το 1915, και τότε ο λόγος δεν ήταν αγωνιστικός.

Το ποδόσφαιρο στην Αγγλία είχε ουσιαστικά διακοπεί λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τα πρωταθλήματα να αναστέλλονται και τους συλλόγους να περιορίζονται σε αγωνιστική δράση.

Η σύγκριση αυτή δείχνει το μέγεθος της φετινής αποτυχίας για έναν από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους στον κόσμο.

Και γιατί αυτό; Σε μια εποχή όπου οι κορυφαίες ομάδες δίνουν έως και60 αγώνες ανά σεζόν λόγω Ευρώπης και κυπέλλων, ο αριθμός «40» είναι απογοητευτικός.