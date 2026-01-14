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«Λάμπρος Κατσώνης» / Cosmote Sport 1HD
Προημιτελικά / Μονός αγώνας νοκ άουτ
Λεβαδειακός
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
2 0
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ΑΕ Κηφισιάς
ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
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Διαιτητης
  • Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
  • AVAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
Βοηθοι
  • Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
  • Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
  • Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Σκορερς
  • 45+2' Μάγκνουσον
  • 90+4' Μπάλτσι
Κιτρινες καρτες
  • 23' Κωστή
  • 90+3' Άνακερ
Κιτρινες καρτες
  • 30' Πέρεθ
  • 76' Σιμόν
  • 90+6' Θεοδωρίδης

Live: Λεβαδειακός - Κηφισιά

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