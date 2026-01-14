Live: Λεβαδειακός - Κηφισιά

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«Λάμπρος Κατσώνης» / Cosmote Sport 1HD
Προημιτελικά / Μονός αγώνας νοκ άουτ
Προημιτελικά / Μονός αγώνας νοκ άουτ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
2 0
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ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Διαιτητης
- Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
- VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
- AVAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
Βοηθοι
- Μεϊντάνας Ανδρέας (Αχαΐας)
- Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
Τεταρτος
- Κατοίκος Κωνσταντίνος (Αθηνών)
Σκορερς
- 45+2' Μάγκνουσον
- 90+4' Μπάλτσι
Κιτρινες καρτες
- 23' Κωστή
- 90+3' Άνακερ
Κιτρινες καρτες
- 30' Πέρεθ
- 76' Σιμόν
- 90+6' Θεοδωρίδης