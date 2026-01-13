H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Τι «παίζει» με την ομάδα του Πειραιά, το γαλλικό κλαμπ και τον 26χρονο κεντρικό μέσο της Φενέρμπαχτσέ; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Όσο κυλούν οι ημέρες της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η υπόθεση του Σεμπαστιάν Σιμάνσκι αρχίζει να «ζεσταίνεται».

Και κάπου εδώ…εμφανίστηκε (και) ο Ολυμπιακός, την ώρα που η Ρεν δείχνει να έχει μπει γερά στο κυνήγι της απόκτησης του διεθνούς Πολωνού κεντρικού χαφ της Φενέρμπαχτσέ.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από το εξωτερικό, ο γαλλικός σύλλογος έχει καταθέσει πρόταση που φτάνει στα 11–13 εκατ. ευρώ (μαζί με μπόνους για τον παίκτη) με την πλευρά του Σιμάνσκι να έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρεν για συμβόλαιο έως το 2030.

Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς στο γαλλικό κλαμπ αναζητούν έναν παίκτη που θα μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως «δεκάρι» όσο και στα άκρα με το προφίλ του εν λόγω ποδοσφαιριστή να ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό τους πλάνο.

Το έντονο ενδιαφέρον της Ρεν έχει προκύψει σε μια περίοδο που στη Φενέρμπαχτσε εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη, εφόσον προκύψει πρόταση κοντά στα οικονομικά τους θέλω.

Ο Σιμάνσκι δεν θεωρείται πλέον απολύτως «απαραίτητος» στο ρόστερ και η τουρκική ομάδα βλέπει στη γαλλική Ligue 1 μια αγορά που μπορεί να δώσει τα χρήματα που ζητά.

Την ίδια ώρα το όνομα του Σιμάνσκι «συνδέεται» (μέσω τουρκικών δημοσιευμάτων) και με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της αναζήτησης μεσοεπιθετικού που θα μπορεί να δώσει ποιότητα, δημιουργία και ευελιξία στη γραμμή πίσω από τον φορ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, υπήρξαν επαφές και ερωτήσεις προς τη Φενέρμπαχτσε, κυρίως στο πλαίσιο ενός γενικότερου πακέτου παικτών που παρακολουθούν οι «ερυθρόλευκοι», όμως μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση που να μπαίνει στην ίδια κλίμακα με αυτή της Ρεν.

Κάπως έτσι, το σκηνικό δείχνει να διαμορφώνεται υπέρ των Γάλλων.

Η Ρεν έχει μπει αποφασιστικά, έχει κάνει την κίνησή της και δείχνει να έχει πείσει τον παίκτη για το πρότζεκτ της.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, παραμένει στο…κάδρο ως ενδιαφερόμενος, αλλά για να μπει πραγματικά στο παιχνίδι θα πρέπει να περάσει από τη φάση της πληροφόρησης σε αυτήν της πράξης και να έχει ασφαλώς κατά νου πως θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.