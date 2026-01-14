Τα έξι καθοριστικά παιχνίδια του Αλόνσο που τον «έδιωξαν» από την Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από την Ρεάλ Μαδρίτης, με την ήττα από την Μπαρτσελόνα να είναι το καθοριστικό σημείο της εξέλιξης.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν κατάφερε να πάρει το Super Cup Ισπανίας και αυτό φαίνεται πως ήταν βαρύ για τους Μαδριλένους που έχασαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ωστόσο στην Ισπανία τονίζει πως δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά καθώς έχασε όλα τα μεγάλα παιχνίδια που έπαιξε.

Για την ακρίβεια ο Αλόνσο σε έξι μεγάλους αγώνες κατάφερε να πάρει μόλις μία νίκη, εναντίον της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, όμως έχασε πέντε παιχνίδια που κάποτε η Ρεάλ νικούσε από τα αποδυτήρια.

Οι αγώνες

Ήττα με Παρί Σεν Ζερμέν 4-0

Ήττα με Ατλέτικο Μαδρίτης 5-2

Νίκη με Μπαρτσελόνα 2-1

Ήττα με Λίβερπουλ 1-0

Ήττα με Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Ήττα με Μπαρτσελόνα 3-2