Θέλει Πακετά η Φλαμένγκο - Θετικός ο παίκτης

Ο παίκτης της Γουέστ Χαμ βλέπει με πολύ καλό μάτι την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη και ψάχνει να κάνει το βήμα εκεί.

Φλαμένγκο και Λούκας Πακετά είναι στο επίκεντρο ενός μεταγραφικού σεναρίου, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται από μια κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στο επιτελείο του Βραζιλιάνου μέσου και τη Γουέστ Χαμ.

Τα «Σφυριά» αναμένουν πρώτα να ξεκαθαρίσει η στάση της πλευράς του παίκτη, πριν μπουν σε διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Γουέστ Χαμ κοστολογεί τον Πακετά στα 58 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αυτή τη στιγμή θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της Φλαμένγκο.

Οι Βραζιλιάνοι έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 30–35 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους επίτευξης στόχων, με το συνολικό πακέτο να μπορεί να φτάσει έως και τα 40 εκατομμύρια. Παρότι δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, η επιθυμία του παίκτη ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις τελικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Λούκας Πακετά βλέπει με θετικό μάτι την επιστροφή του στο Ρίο και στη Φλαμένγκο, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και καθιερώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο.