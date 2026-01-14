Τα 959 γκολ του Κριστιάνο ανά ομάδα - Θρύλος σε Πορτογαλία και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε αισίως τα 959 γκολ στην καριέρα του και έχει σκοπό να τα χιλιάσει μέχρι να αποσυρθεί.

Ο Πορτογάλος σταρ δεν έχει κρύψει ότι θέλει να είναι εκείνος πρωταγωνιστής και έχει φροντίσει να το δείχνει σε κάθε ομάδα που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής.

Οι ομάδες ωστόσο δεν έχουν κανέναν παράπονο, αφού όσο ο Κριστιάνο σκοράρει, τόσο ανεβαίνουν και εκείνους.

Με αυτό τον τρόπο ο Πορτογάλος έχει μετρήσει μέχρι τώρα 959, σκοράροντας σε κάθε ομάδα που έχει αγωνιστεί. Σε άλλες λιγότερο, σε άλλες περισσότερο και με συνέπεια.

Με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν πρόλαβε να παίξει για πολύ και μέτρησε μόλις 5 γκολ, όμως με το που πάτησε το πόδι του στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ ξεκίνησε τον μύθο του. Με την φανέλα της αγγλικής ομάδας έχει πετύχει συνολικά και στις δύο θητείες του εκεί 145 γκολ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του, αφού μαζί της έβαλε 450 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, για να έρθει η Γιουβέντους και εκείνος να προσθέσει άλλα 101 τέρματα.

Από την στιγμή που βρέθηκε στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Ναασρ ο Κριστιάνο έχει τρυπήσει 115 φορές τα αντίπαλα δίχτυα.

Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει γίνει ζωντανός θρύλος, έχοντας έως τώρα 143 γκολ.