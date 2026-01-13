Στο Top-10 της Ευρώπης Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ!

Το διεθνές παρατηρητήριο ποδοσφαίρου (CIES) τοποθετεί τις αμυντικές συμπεριφορές των ερυθρόλευκων και το δικεφάλου ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης.

Ανάμεσα στις 10 κορυφαίες άμυνες της Ευρώπης, με βάση τα Xgoals των αντιπάλων τους (πάντα σε αγώνες πρωταθλήματος) βρίσκουμε τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με στατιστική μελέτη από το διεθνές παρατηρητήριο ποδοσφαίρου (CIES), ο Ολυμπιακός έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση σε όλη την Ευρώπη, επιτρέποντας μόλις 0,65Χ Xgoals σε κάθε αντίπαλο, ενώ ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην 5η και 6η θέση με 0,69 Xgoals σε κάθε αντίπαλο.

Στην κορυφή βρίσκουμε την αμυντική μηχανή που έχει φτιάξει ο Φραντσέσκο Φαριόλι, με την Πόρτο να επιτρέπει 0.51 Xgoals ανά παιχνίδι φέτος.