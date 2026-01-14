Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ζοάο Κανσέλο

Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την επιστροφή του Ζοάο Κανσέλο, ανακοινώνοντας τον δανεισμό του Πορτογάλου μπακ από την Αλ Χιλάλ έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής γυρίζει σε οικείο περιβάλλον, καθώς είχε αγωνιστεί ξανά με τα «μπλαουγκράνα» την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Τότε είχε 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 4 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Η συμφωνία με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας προβλέπει παραμονή του Κανσέλο στη Βαρκελώνη μέχρι το καλοκαίρι, ενώ ο έμπειρος άσος θα αγωνίζεται με τον αριθμό «2».

Ο Χάνσι Φλικ αποκτά έτσι μια πολύτιμη λύση για τα άκρα της άμυνας, καθώς ο Πορτογάλος μπορεί να καλύψει με την ίδια άνεση τόσο τη δεξιά όσο και την αριστερή πλευρά.