Σαντίνο Αντίνο: Τα παιχνίδια που τον ανέδειξαν και τον έβαλαν στο… ραντάρ (και) του Παναθηναϊκού (vids)

Τα γκολ – σταθμός και οι ηχηρές εμφανίσεις του 20χρονου εξτρέμ που ξεσήκωσαν τα γήπεδα της Αργεντινής κι έφτιαξαν το όνομά του.

Ο Σαντίνο Αντίνο δεν είναι απλώς ένα ακόμη όνομα στη μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού. Είναι το ταλέντο που στην Αργεντινή τον αποκαλούν «διαμάντι» στα άκρα της επίθεσης.

Ο 20χρονος εξτρέμ που εξελίχθηκε στη Γοδόι Κρουζ από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα, έκανε καθοριστικές εμφανίσεις που τον έβαλαν στη short list της Ρίβερ Πλέιτ και στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Το ντεμπούτο του στην Professional Football League το 2024 ήταν… υποσχετικό σημάδι για όσα θα ακολουθούσαν.

Ο Αντίνο έκανε το πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι με τη Γοδόι Κρουζ κόντρα στη Σαρμιέντο στις 15/9/24 και λίγες εβδομάδες αργότερα (28/9/24) άνοιξε το δρόμο για το πρώτο του γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα, σκοράροντας απέναντι στην Ουρακάν, μια στιγμή που έδειξε την αποφασιστικότητα και το ένστικτό του μπροστά στην εστία.

Δείτε το γκολ ΕΔΩ.

Όμως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της έως τώρα καριέρας του ήρθε στο Copa Sudamericana του 2025, στο πρώτο γύρο των "16" ανάμεσα στη Γοδόι Κρουζ και την Ατλέτικο Μινέιρο.

Παρά την τελική ήττα με 2-1, ο Αντίνο ήταν αυτός που έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με ένα σπουδαίο γκολ στο 37’, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητα και την έφεσή του στο τελείωμα μέσα στην περιοχή.

Εκείνο το τέρμα αποτέλεσε μια από τις πιο φωτεινές στιγμές του νεαρού με τη φανέλα της Γοδόι Κρουζ.

Δείτε το γκολ ΕΔΩ.

Η στατιστική εικόνα του Αντίνο στη σεζόν 2025 δείχνει έναν εξτρέμ με μεγάλη συμμετοχή, σημαντικές στιγμές και παρουσίες που ξεχώρισαν για την εκρηκτική του φύση και το επιχειρησιακό του παιχνίδι.

Παρά τον υποβιβασμό της Γοδόι Κρουζ στο τέλος της σεζόν και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, ο ίδιος ο Αντίνο είδε την αξία του να εκτοξεύεται στα ραντάρ μεγάλων συλλόγων.

Ο Αργεντινός εξτρέμ τράβηξε τα βλέμματα του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι και εσχάτως παρουσιάζεται από τα media της Αργεντινής να βρίσκεται πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, με τις επαφές να προχωρούν σε τελικό στάδιο και τις δύο πλευρές να φέρονται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία για την μεταγραφή στο Τριφύλλι.