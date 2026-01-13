Απίστευτο: Μετά τον Ολυμπιακό, χάλασε τελευταία στιγμή η μεταγραφή του Μανέ και στη Μπέρμιγχαμ!

Ο Αμπντούλι Μανέ μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, «χάλασε» και η μετακόμιση του στην Μπέρμιγχαμ τελευταία στιγμή!

Τον περασμένο Αύγουστο η μεταγραφή του Αμπντούλι Μανέ στον Ολυμπιακό χάλασε την τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία το ίδιο έγινε και στην μετακόμιση του στην Μπέρμιγχαμ!

Ο Αφρικανός στράικερ της Μιάλμπι τα είχε βρει σε όλα με την αγγλική ομάδα, αλλά το deal χάλασε την τελευταία στιγμή και έτσι ο Μανέ δεν θα μετακομίσει στο Νησί.

Ο νεαρός φορ είχε βρεθεί κοντά και στην Στόουκ πριν από δύο μήνες, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν προχώρησε η μεταγραφή του.



Πλέον, στην Μπέρμιγχαμ δεν θα ασχοληθούν περισσότερο με την περίπτωση του 21χρονο ποδοσφαιριστή από την Γκάμπια και θα εξετάσουν άλλες επιλογές για την κορυφή της επίθεσης.