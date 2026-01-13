Τα προβλήματα συνεχίζονται στη Μπέτις - Αμφίβολος για ΠΑΟΚ και ο Μπεγερίν

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για τη Μπέτις, η οποία αναμένεται θα χάσει και τον Έκτος Μπεγερίν με μυϊκό τραυματισμό, όντας αμφίβολος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (22/1 19:45).

Το απουσιολόγιο του Μανουέλ Πελεγκρίνι «γεμίζει» συνεχώς όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, καθώς το όνομα του Ισπανού δεξιού μπακ προστέθηκε χθες (12/1) στη λίστα.

Ο Έκτος Μπεγερίν δεν προπονήθηκε ούτε χθες (12/1) αλλά ούτε και σήμερα (13/1) με την ομάδα, καθώς αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό μετά το παιχνίδι με την Οβιέδο.

Για την κατάστασή του απάντησε στη σημερινή (13/1) συνέντευξη Τύπου ο Χιλιανός προπονητής των «Βερδιμπλάνκος», αναφέροντας μεταξύ άλλων πως: «Δεν νομίζω ότι αυτό του Έκτορ είναι ένας σοβαρός τραυματισμός. Μπορεί να έχει κάποιον μυϊκό τραυματισμό διάρκειας μερικών εβδομάδων. Δεν ένιωθε άνετα· θα δούμε την ιατρική αναφορά για τους μύες, πώς εξελίσσεται και τι είδους τραυματισμός είναι».

Το τοπίο παραμένει «θολό», παρόλα αυτά η συμμετοχή του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη, με το παιχνίδι της Τούμπας να απέχει εννιά μέρες (22/1 19:45).

Ως εκ τούτου, οι προπονήσεις διεξάγονται με... ενισχύσεις από τις ακαδημίες, καθώς αύριο (14/1 22:00) η Μπέτις θα υποδεχθεί την Έλτσε για το Copa Del Rey με επτά σημαντικές απουσίες.

Μένει να δούμε, ποιοι και πόσοι από τους τραυματίες και αμφίβολους θα δώσουν το «παρών» στο παιχνίδι της Τούμπας, στο οποίο ο ΠΑΟΚ ψάχνει τουλάχιστον έναν βαθμό για να «σφραγίσει» την πρόκριση.

