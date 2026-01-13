ΑΕΚ: Μάθημα πρώτων βοηθειών στην Κ19 (pics)

Επίδειξη πρώτων βοηθειών παρακολούθησαν σήμερα το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες της ΑΕΚ Κ19, από το Medical Staff της OPAP Arena.

Αναλυτικά:

Το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας Κ19 ΑΕΚ παρακολούθησαν την επίδειξη πρώτων βοηθειών από το Medical Staff της OPAP ARENA, με επικεφαλής τον Δημήτρη Γάλλο.

Είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για μία σειρά ενεργειών έκτακτων αναγκών για τον συνάνθρωπο, τον συμπαίκτη, τον εαυτό τους. Ήταν μία δράση στα πλαίσια του προγράμματος «𝙂𝙖𝙢𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨 | 𝘽𝙚𝙮𝙤𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙋𝙞𝙩𝙘𝙝» που υλοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ακαδημία της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η Διεύθυνση της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί θερμά το Medical Staff για αυτή την τόσο ωφέλιμη εκπαιδευτική δράση.