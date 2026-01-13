Ρεάλ Μαδρίτης: Κατά της απόλυσης Αλόνσο ο κόσμος - Δυσπιστία για Αρμπελόα

Περισσότεροι από 537.000 φίλαθλοι συμμετείχαν στην διαδικτυακή δημοσκόπηση της Marca μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Η μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται κατά της απόφασης και θεωρεί ότι οι κύριες ευθύνες για τα αρνητικά αποτελέσματα βαραίνουν τη διοίκηση και τους παίκτες.

Συγκεκριμένα, το 79% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει την απόλυση του Βάσκου προπονητή «πολύ κακή απόφαση», ενώ μόλις το 21% τη θεωρεί σωστή. Παράλληλα, το 80% θεωρεί ότι ο χρόνος αλλαγής προπονητή ήταν λανθασμένος, αφήνοντας μόνο το 20% να πιστεύει ότι η απόφαση ελήφθη εγκαίρως.

Σχετικά με το έργο του Αλόνσο στη Ρεάλ, το 47% το αξιολογεί ως «αρκετά καλό», το 25% ως «καλό» και το 6% ως «εξαιρετικό», ενώ μόλις το 22% του δίνει αρνητική βαθμολογία.

Στο ερώτημα για το ποιος φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση στην ομάδα, το 48% δείχνει τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ, το 46% τους παίκτες, και μόνο το 6% θεωρεί υπεύθυνο τον Αλόνσο.

Οι απόψεις για τη διάδοχη λύση του Άλβαρο Αρμπελόα είναι επίσης αρνητικές: το 76% πιστεύει ότι του λείπει η απαραίτητη εμπειρία και ικανότητες, ενώ μόνο το 24% τον εμπιστεύεται.

Τέλος, αναφορικά με τη διοίκηση, το 90% των φιλάθλων κρίνει πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ έκανε κακό σχεδιασμό και δεν στήριξε σωστά τον προπονητή, με μόλις το 10% να θεωρεί ότι έπραξε σωστά λαμβάνοντας δύσκολες αποφάσεις.