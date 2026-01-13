Το πρόγραμμα της προτελευταίας στροφής – Σάββατο το Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας

Αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται η 17η και προτελευταία αγωνιστική της Super League 2, με τα ματς του Α’ ομίλου να διεξάγονται το Σάββατο και του Β’ ομίλου την Κυριακή, όλα με ίδια ώρα έναρξης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις: Α’ Όμιλος Σάββατο 17/1 15:00 Αστέρας Aktor Β – Καμπανιακός ATHLETIKO.GR

15:00 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24 / ATHLETIKO.GR

15:00 Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR

15:00 Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα SPORTAL.GR

15:00 Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β SPORTAL.GR Β’ Όμιλος Κυριακή 18/1 15:00 Παναργειακός – Καλαμάτα SPORTAL.GR

15:00 Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β MEGA NEWS

15:00 Χανιά – Αιγάλεω SPORTAL.GR

15:00 Μαρκό - Athens Kallithea SPORTAL.GR

15:00 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου ACTION 24 / ATHLETIKO.GR

