Το πρόγραμμα της προτελευταίας στροφής – Σάββατο το Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Α’ Όμιλος
Σάββατο 17/1
15:00 Αστέρας Aktor Β – Καμπανιακός ATHLETIKO.GR
15:00 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24 / ATHLETIKO.GR
15:00 Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR
15:00 Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα SPORTAL.GR
15:00 Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β SPORTAL.GR
Β’ Όμιλος
Κυριακή 18/1
15:00 Παναργειακός – Καλαμάτα SPORTAL.GR
15:00 Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β MEGA NEWS
15:00 Χανιά – Αιγάλεω SPORTAL.GR
15:00 Μαρκό - Athens Kallithea SPORTAL.GR
15:00 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου ACTION 24 / ATHLETIKO.GR