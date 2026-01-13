Στη Ρόμα ο Βαζ της Μαρσέιγ

Μια μεταγραφή-επένδυση για το μέλλον ολοκλήρωσε η Ρόμα, καθώς τα βρήκε σε όλα με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Ρομπίνιο Βαζ. Το κόστος της μεταγραφής αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ για τον νεαρό άσο.
Ο διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Γαλλίας επιθετικός ανέβηκε φέτος στην πρώτη ομάδα της Μαρσέιγ και έχει κλέψει την παράσταση με 4 γκολ και 2 ασίστ σε 19 συμμετοχές.
🚨🟡🔴 Robinio Vaz to AS Roma, here we go! Deal in place for €25m package add-ons included.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026
Olympique Marseille agreed terms on Monday as Robinio Vaz accepted AS Roma proposal this morning.
New striker incoming for AS Roma. 💎 pic.twitter.com/rpBk9glVur