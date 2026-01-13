Στη Ρόμα ο Βαζ της Μαρσέιγ

Η Ρόμα συμφώνησε με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του Ρομπίνιο Βαζ, έναντι 25 εκατ. ευρώ.

Μια μεταγραφή-επένδυση για το μέλλον ολοκλήρωσε η Ρόμα, καθώς τα βρήκε σε όλα με τη Μαρσέιγ για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Ρομπίνιο Βαζ. Το κόστος της μεταγραφής αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ για τον νεαρό άσο.

Ο διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Γαλλίας επιθετικός ανέβηκε φέτος στην πρώτη ομάδα της Μαρσέιγ και έχει κλέψει την παράσταση με 4 γκολ και 2 ασίστ σε 19 συμμετοχές.