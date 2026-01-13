Μαν. Γιουνάιτεντ: Ο Μάικλ Κάρικ στο τιμόνι μέχρι το τέλος της σεζόν

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ότι ο Μάικλ Κάρικ θα αναλάβει προσωρινά τον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν, με πρώτο μεγάλο τεστ το Σάββατο (17/1) απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο Ολντ Τράφορντ.

Ο 44χρονος τεχνικός έχει εμπειρία ως υπηρεσιακός προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων», αφού κάθισε στον πάγκο για τρία παιχνίδια μετά την απομάκρυνση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ το 2021, με απολογισμό δύο νίκες και μία ισοπαλία. Από το 2018 επίσης υπηρέτησε τον σύλλογο ως μέλος του προπονητικού επιτελείου υπό τους Ζοζέ Μουρίνιο και Σόλσκιερ.

Μεταξύ 2022 και 2025, ο Κάρικ ανέλαβε τον πάγκο της Μίντλεσμπρο στην Championship, οδηγώντας την από την 21η θέση στην 4η της σεζόν 2022-23, ενώ στη συνέχεια η «Μπόρο» τερμάτισε 8η και 10η στις δύο επόμενες χρονιές αντίστοιχα. Το συμβόλαιό του με τη Μίντλεσμπρο ολοκληρώθηκε το 2025.

Ως παίκτης, ο Κάρικ μέτρησε 464 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ σε 12 χρόνια, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League, ενώ είχε προηγουμένως αγωνιστεί σε Γουέστ Χαμ και Τότεναμ.