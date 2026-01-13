Times: «Ο Ταρέμι Νο1 στόχος της Νότιγχαμ Φόρεστ»

Σειρήνες από την Αγγλία και δη την έτερη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον Μεχντί Ταρέμι.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για τον Ιρανό στράικερ του Ολυμπιακού και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας επίσης του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όπως αναφέρει το "Athletic" και οι "Times" ο Ταρέμι είναι ο βασικός στόχος της Φόρεστ για την ενίσχυση της επίθεσής της, σημειώνοντας ότι έχει ξεπεράσει στην κούρσα άλλες περιπτώσεις που εξετάζονταν από την αγγλική ομάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο έμπειρος στράικερ βρίσκεται πάνω και από τον Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν της Γουλβς που κοστολογείται με περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται, ο διεθνής άσος ταιριάζει στα "θέλω" του Σον Ντάις, ενώ αναμένεται να φύγει και ο Καλιμουεντό για τον οποίο δόθηκαν 30 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι αλλά δεν έχει προσφέρει.

«Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και η Φόρεστ -μαζί με τη Ρίο Άβε- αποτελούν μέρος της ποδοσφαιρικής αυτοκρατορίας του Ευάγγελου Μαρινάκη, μια συμφωνία για την υπογραφή του θα μπορούσε να είναι σχετικά απλή, εκτός αν υπάρξει κάποια αναστάτωση στους οπαδούς στην Ελλάδα», αναφέρει το δημοσίευμα.