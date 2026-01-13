Βινίσιους, Μπέλιγχαμ και άλλοι τέσσερις: Αυτοί που δεν αποχαιρέτησαν τον Τσάμπι Αλόνσο!

Η αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, αν και για πολλούς στο σύλλογο το τέλος της συνεργασίας θεωρούνταν θέμα χρόνου. Ο Βάσκος τεχνικός είχε χάσει μέρος της εμπιστοσύνης στα αποδυτήρια και δεν ήταν λίγοι οι παίκτες που είχαν απομακρυνθεί από εκείνον.

Παρότι αρκετά μέλη της ομάδας έσπευσαν να τον ευχαριστήσουν δημόσια για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα του, υπήρξαν και ορισμένοι που δεν έκαναν καμία αναφορά στην αποχώρησή του – κάτι που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Σύμφωνα με τη Marca, οι παίκτες που δεν προχώρησαν σε αποχαιρετιστήριο μήνυμα ήταν οι:

Βινίσιους, Μιλιτάο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μπέλιγχαμ, Μεντί, Μασταντουόνο, Μπραχίμ Ντίαζ (ο οποίος βρίσκεται στο Κόπα Άφρικα), καθώς και ο Έντρικ που πρόσφατα παραχωρήθηκε δανεικός στη Λιόν.

Από την άλλη, θερμό «αντίο» στον Αλόνσο έστειλαν αρκετές προσωπικότητες της ομάδας, όπως οι Εμπαπέ, Κουρτουά, Ροντρίγκο, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Φραν Γκαρθία, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Αλάμπα, Ασένθιο, Θεμπάγιος, Λούνιν και Γκονσάλο.

Το κλίμα στη Ρεάλ δείχνει πως η θητεία του Αλόνσο είχε διχάσει τα αποδυτήρια, κάτι που πιθανώς έπαιξε ρόλο στην απόφαση της διοίκησης.