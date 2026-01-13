ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας σκόραρε με κεφαλιά μετά από 37 γκολ με σουτ!

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον ΠΑΟΚ με το κεφάλι.

Ο Έλληνας επιθετικός μέσος είχε χτίσει ένα τρομερό σερί στα 169 επίσημα παιχνίδια του με τον Δικέφαλο σε όλες τις διοργανώσεις, όπου είχε σκοράρει 37 φορές, όλες με σουτ, όπως καταγράφει η επίσημη σελίδα της Super League.

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2025, στην αναμέτρηση Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3 χρησιμοποίησε το κεφάλι του για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα και έβαλε τέλος σε αυτό το παράδοξο σερί, αφού μέχρι τότε δεν είχε σημειώσει γκολ με κανέναν άλλο τρόπο, δηλαδή ούτε με φάουλ, ούτε με πέναλτι ούτε από κόρνερ.

Βέβαια το δεύτερο γκολ του επιτεύχθηκε με σουτ και έτσι πλέον έχει 38 τέρματα με σουτ και ένα με κεφαλιά. Τα 24 είναι για τη Super League, τα 6 στα 17 παιχνίδια του στο Κύπελλο Ελλάδος, ενώ έχει και 9 τέρματα σε 43 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.