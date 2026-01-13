Αλμέιδα μετά τη νέα ήττα: «Η διοίκηση αποφασίζει για το μέλλον μου – Μιλάω σε εσάς περισσότερο απ’ ό,τι στη γυναίκα μου»

Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε μετά τη νέα αποτυχία της Σεβίλλης απέναντι στη Θέλτα (0-1, 12/1), τονίζοντας πως η διοίκηση έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίσει αν θα συνεχίσει μαζί του ή όχι.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας γνώρισε την 11η ήττα σε 19 παιχνίδια στη φετινή La Liga, παραμένοντας καθηλωμένη στη 14η θέση με 20 βαθμούς, μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το αρνητικό σερί έχει φτάσει τα τέσσερα ματς, με ένα από αυτά να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από το Κόπα ντελ Ρέι.

Ο Αργεντίνος τεχνικός παραδέχθηκε ότι η πίεση έχει αυξηθεί αισθητά και στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, επισημαίνοντας πως παρά την αφοσίωση που δείχνουν, αυτό δεν αρκεί. Αναφέρθηκε επίσης στους συνεχείς τραυματισμούς, τους οποίους συνέδεσε με ψυχολογική κόπωση και άγχος.

«Ευχαριστώ τους παίκτες μου για την προσπάθεια. Τα δίνουν όλα, αλλά κάποιες φορές δεν φτάνει. Πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι να πετύχουμε τον στόχο. Πολλές από τις απουσίες οφείλονται σε ψυχικά μπλοκαρίσματα και πίεση. Τι να κάνω λοιπόν; Να αρχίσω να κλαίω;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έκανε αναδρομή στο 2011, όταν βρισκόταν στη Ρίβερ Πλέιτ, λέγοντας ότι έχει ζήσει ακόμη δυσκολότερες στιγμές, όμως τώρα υπάρχει χρόνος για αντίδραση. Τόνισε ότι δουλεύει αδιάκοπα, ότι δεν κοιμάται από την ένταση και πως ο δρόμος της εξόδου από την κρίση περνά μόνο από τη δουλειά και όχι από λόγια.

«Ζήσαμε καταστάσεις χειρότερες στη Ρίβερ. Η έλλειψη ενότητας έριξε έναν τεράστιο σύλλογο στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα όμως έχουμε περιθώριο να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν είμαστε σε διακοπές, δίνουμε την ψυχή μας στο γήπεδο. Κάποιες φορές όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται επιμονή, σοφία και αυτοπεποίθηση», ανέφερε.

Στάθηκε επίσης στα οικονομικά προβλήματα της Σεβίλλης, εξηγώντας ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν μεταγραφές, γι’ αυτό χρειάζεται ρεαλισμός και ηρεμία.

Κλείνοντας, με μια δόση πικρής ειρωνείας είπε:

«Σας μιλάω περισσότερο απ’ ό,τι στη γυναίκα μου. Τα νούμερα δεν είναι καλά — 11 ήττες είναι πολλές. Η διοίκηση έχει την απόλυτη ελευθερία να αποφασίσει. Όσο μου επιτρέπουν να δουλεύω, θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα».