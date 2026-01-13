Σειρήνες από Αγγλία για τον Τριάντη – Τον θέλει η Γουέστ Μπρομ

Η Γουέστ Μπρομ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νεκτάριου Τριάντη, που τα πάει καλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πολύ καλή χρονιά έκανε στο MLS ο Νεκτάριος Τριάντης με τη Μινεσότα Γιουάιτεντ και τώρα υπάρχει ενδιαφέρον γι’ αυτόν από την Αγγλία. Συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής της Μινεσότα, Έρικ Ράμσεϊ, ανέλαβε τη Γουέστ Μπρομ και θα ήθελε στην ομάδα του τον Έλληνα μέσο, όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Mirror».

Ο 22χρονος μέσος έχει συμβόλαιο έως το 2029 με την ομάδα του MLS, ενώ έχει ανεβάσει τις μετοχές του με την πρώτη του συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας.

Το ρεπορτάζ των Άγγλων αναφέρει πως ο Τριάντης είχε μπει στο στόχαστρο και στο παρελθόν από ομάδες του Νησιού, με την Μπλάκμπερν να ενδιαφέρεται, αλλά τελικά κατέληξε στη Μινεσότα.



