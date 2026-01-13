Ρομάνο: «Η Ρεάλ δεν θα ανακαλέσει τον δανεισμό του Έντρικ μετά την απόλυση του Αλόνσο»

Οι Μαδριλένοι σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο δεν κάνουν καμία σκέψη πρόωρης επιστροφής του Βραζιλιάνου επιθετικού, μετά την αλλαγή στον πάγκο τους.

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να τον διαδέχεται στον πάγκο των «Μερένχες», κάτι που θα φέρει ανακατατάξεις σε διάφορα επίπεδα.

Πριν λίγο διάστημα η Ρεάλ παραχώρησε τον Έντρικ στην Λιόν με την μορφή του δανεισμού, καθώς ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο και δεν έπαιρνε χρόνο συμμετοχής.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μάλιστα αναφέρει ότι οι Μαδριλένοι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάκληση του δανεισμού του νεαρού ποδοσφαιριστή, όμως δεν θα ασκήσουν αυτό το δικαίωμα.

Στην Ρεάλ είναι ευχαριστημένοι με τον χρόνο συμμετοχής που θα πάρει ο Έντρικ στην Λιόν αλλά και με το ξεκίνημα του 19χρονου επιθετικού που σκόραρε στο ντεμπούτο του με την γαλλική ομάδα.