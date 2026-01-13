Κοντά σε δύο ακόμα πωλήσεις ποδοσφαιριστών η Λάτσιο

Μετά την πώληση των Καστεγιάνος, Γκεντουζί σε Γουέστ Χαμ και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα, η Λάτσιο βρίσκεται κοντά στην παραχώρηση δύο ακόμα παικτών στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Καστεγιάνος ήταν η αρχή, με τη Λάτσιο να βάζει στα ταμεία της 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γκεντουζί ακολούθησε, φέρνοντας στου «γαλάζιους» της Ρώμης ακόμα 28. Ο Κλάουντιο Λοτίτο φαίνεται πως έχει πάρει φόρα και δεν σταματάει.

Η Λάτσιο είναι πολύ κοντά στην πώληση δύο ακόμα παικτών από το ρόστερ της, με τους Καντσελιέρι και Ταβάρες να προβάρουν ήδη φανέλες άλλων ομάδων. Για τον πρώτο υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση με την Μπρέντφορντ.

Ο αγγλικός σύλλογος προσφέρει 13 εκατομμύρια, συν 2 με τη μορφή μπόνους και όλα δείχνουν πως σύντομα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Όσον αφορά τον Ταβάρες, η Μπεσίκτας ανέβηκε στα 13 εκατομμύρια, η Λάτσιο ζητάει 15, διαφορά που κρίνεται πως δεν μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο.