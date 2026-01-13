Ροσένιορ: «Έχω δει όλα τα παιχνίδια της Άρσεναλ»

O νέος προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ μιλώντας για τον ημιτελικό του Carabao Cup με την Άρσεναλ τόνισε ότι έχει μελετήσει τους «κανονιέρηδες» παρακολουθώντας όλα τα παιχνίδια τους!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα ήθελα πολύ να είμαι εδώ έξι χρόνια ή και περισσότερο. Όμως, για να συμβεί αυτό, πρέπει να αρχίσεις να κερδίζεις. Γι’ αυτό και η συγκέντρωσή μου είναι στο ότι έχω ιδέες για το πώς θα πρέπει να δείχνει η ομάδα σε έναν ή δύο χρόνους.

Όμως, ήδη έχω εδώ τα εφόδια για να κερδίζουμε. Τα παιδιά προπονήθηκαν πάρα πολύ καλά σήμερα. Θα πάρουμε αποφάσεις για την ενδεκάδα τις επόμενες ημέρες και θα πάμε να επιτεθούμε στο παιχνίδι.

Δουλεύουμε τακτικά πάνω στην Άρσεναλ από τη στιγμή που ήρθα στον σύλλογο. Έχω δει όλα τα παιχνίδια τους και αναλύσει κάθε πτυχή του παιχνιδιού τους, συμπεριλαμβανομένων των στατικών φάσεων, στις οποίες είναι πολύ δυνατοί.

Η Άρσεναλ δεν είναι μόνο ομάδα στατικών φάσεων. Δεν ξέρω ποιος τους αποκαλεί “Set Piece FC”. Σίγουρα όχι εγώ. Είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλή χωρίς την μπάλα. Έχει μια πραγματικά ξεκάθαρη ιδέα για το πώς θέλει να παίζει με την μπάλα.

Πέρα από αυτό, είναι πολύ καλά οργανωμένοι και έχουν εξαιρετική ποιότητα στις εκτελέσεις των στατικών φάσεων. Αυτό ακριβώς χρειάζεσαι, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος».