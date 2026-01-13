Κύκλωμα στοιχηματισμού: Εμπλέκεται Αλγερινός πρώην διεθνής με μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα

Στην αποκάλυψη της εμπλοκής Αλγερινού πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή που κατέγραψε μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, προχώρησε η εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ».

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, η έρευνα του προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος και Επίτιμου Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη αποτυπώνει καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών, καθώς και πιστώσεις μεγάλων χρηματικών ποσών το 2012, προς γνωστό διεθνή ιστότοπο - ψηφιακό πορτοφόλι για μεταφορές χρημάτων και online συναλλαγές.

Αυτές «πρόδωσαν» τον Ελληνοαυστραλό επιχειρηματία, φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού με τους 66 εμπλεκόμενους.

Από 1/1/2012 μέχρι 6/11/2017 μόνο ένας λογαριασμός του σε γνωστή Ελληνική Τράπεζα εμφάνισε πιστώσεις 2 εκατ. ευρώ, ενώ από αυτά 1.5 εκατομμύριο ευρώ προέρχονταν από εμβάσματα με εντολείς εταιρίες εξωτερικού, για υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών και εμβάσματα από πρώην διεθνείς γνωστούς ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στη χώρα μας (ο Αλγερινός, δύο Ισπανοί και ένας Σλοβένος).

Μεταξύ των συναλλαγών του διαπιστώθηκε πίστωση 115.000 ευρω, με εντολέα του Αλγερινό πρώην ποδοσφαιριστή, τα οποία αφού πιστώθηκαν αναλήφθηκαν σε μετρητά.

Επιπλέον τα έτη 2013 με 2015 παρατηρούνται και εισερχόμενα εμβάσματα από τους άλλους τρεις πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές και από εταιρίες συμβουλευτικής παροχής και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων, για ποδοσφαιρικούς αγώνες ανά τον κόσμο.