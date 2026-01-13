Τα ζευγάρια στους «32» του FA Cup - Με Λίβερπουλ η Μπράιτον

Η Μάντσεστερ Σίτι θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Σάλφορντ-Σουίντον που θα διεξαχθεί στις 20/1, ενώ η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Γουίγκαν και η Τσέλσι την Χαλ.
Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «32» του FA Cup:
Λίβερπουλ-Μπράιτον
Στόουκ-Φούλαμ
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ
Σαουθάμπτον-Λέστερ
Ρέξαμ-Ίπσουιτς
Άρσεναλ-Γουίγκαν
Χαλ-Τσέλσι
Μπάρτον-Γουέστ Χαμ
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ
Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι
Γκρίμσμπι-Γουλβς
Άστον Βίλα-Νιουκάστλ
Μάντσεστερ Σίτι- Σάλφορντ/Σουίντον
Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ
Μπέρμιγχαμ-Λιντς