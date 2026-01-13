Τα ζευγάρια στους «32» του FA Cup - Με Λίβερπουλ η Μπράιτον

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια στην φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλία, με τις αναμετρήσεις Νιούκαστλ-Άστον Βίλα και Λίβερπουλ-Μπράιτον να ξεχωρίζουν.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Σάλφορντ-Σουίντον που θα διεξαχθεί στις 20/1, ενώ η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Γουίγκαν και η Τσέλσι την Χαλ.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «32» του FA Cup:

Λίβερπουλ-Μπράιτον

Στόουκ-Φούλαμ

Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ

Σαουθάμπτον-Λέστερ

Ρέξαμ-Ίπσουιτς

Άρσεναλ-Γουίγκαν

Χαλ-Τσέλσι

Μπάρτον-Γουέστ Χαμ

Μπέρνλι-Μάνσφιλντ

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ

Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι

Γκρίμσμπι-Γουλβς

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ

Μάντσεστερ Σίτι- Σάλφορντ/Σουίντον

Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ

Μπέρμιγχαμ-Λιντς