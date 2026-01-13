Γκιουλέρ για Αλόνσο «Σε ευχαριστώ, με έκανες καλύτερο παίκτη»

Ο Αρντά Γκιουλέρ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Τσάμπι Αλόνσο, μετά την είδηση ότι ο Ισπανός δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Ρεάλ.

Ο νεαρός Τούρκος, με δημόσιο μήνυμα στα Social Media, έδειξε πως πήρε πολλά πράγματα από τον Τσάμπι Αλόνσο. Ακόμη ευχήθηκε καλή επιτυχία σε εκείνον και το επιτελείο του, ενώ δεν ξέχασε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα του έμαθε ο Ισπανός τεχνικός.

Aναλυτικά το μήνυμα του Αρντά Γκιουλέρ:

«Κύριε Τσάμπι Αλόνσο, σε ευχαριστώ που πίστεψες και με εμπιστεύτηκες από την πρώτη κιόλας μέρα. Κάθε συζήτηση, κάθε λεπτομέρεια, κάθε απαίτηση βοήθησε να διαμορφωθεί το παιχνίδι μου και να με ωθήσει σε υψηλότερο επίπεδο.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλα όσα έδωσες στη διαδρομή μου. Η πίστη σου σε μένα με έκανε καλύτερο παίκτη. Σου εύχομαι, σε σένα και στο επιτελείο σου κάθε επιτυχία σε ό,τι ακολουθεί. Η επιρροή σου θα με συνοδεύει πάντα».