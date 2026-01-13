Σκόρερ και MVP στη νίκη της Αλ Καλίτζ ο Φορτούνης (vid)

Η Αλ Ετιφάκ άνοιξε το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Μούσα Ντεμπελέ, όμως η Αλ Καλίτζ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κώστα Φορτούνη στο 45'.
Η ομάδα των Δώνη, Φορτούνη, Κουρμπέλη και Μασούρα έκανε την ολική ανατροπή με αυτογκόλ του Χέντρι στο 86ο λεπτό, με τον Φορτούνη, μάλιστα να αναδεικνύεται ως ο MVP της αναμέτρησης
ليلة الخليج 🔰— دوري روشن السعودي (@SPL) January 12, 2026
الانتصارات مستمرة ✅#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/1ZtJ33eUlT
فورتونيس 🇬🇷— دوري روشن السعودي (@SPL) January 12, 2026
رجل مباراة #الاتفاق_الخليج ⭐️
الجائزة مقدمة من @ToyotaALJ ✅#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/M6qfVpTJAi