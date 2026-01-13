Άνετο βράδυ με «πεντάρα» για την Γιουβέντους

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Κρεμονέζε και έφτασε σε μια άνετη νίκη με σκορ 5-0 και παρέμεινε στο παιχνίδι της διεκδίκησης του τίτλου.

Πολύ νωρίς η «Μεγάλη Κυρία» μπήκε σε θέση οδηγού και μάλιστα με διαφορά δυο τερμάτων αφού σε διάστημα τριών λεπτών σημείωσαν γκολ οι Μπρέμεν (12΄) και Ντέιβιντ (15΄) μια εξέλιξη που από νωρίς δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο το ήδη δύσκολο έργο των φιλοξενούμενων.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι σκόραρε και πάλι στο πρώτο μέρος με τον Γιλντίζ ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια μετά από αποτυχημένη εκτέλεση πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά στο 35ο λεπτό.

Οι «μπιανκονέρι» και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έδειξαν διάθεση να πάρουν το πόδι από γκάζι σημείωσαν δύο ακόμη τέρματα, το ένα ήταν αυτογκόλ του Τερατσιάνο (48΄) και το δεύτερο ήρθε από τον ΜακΚένι (64΄) δίνονταν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του Σπαλέτι.

Με αυτήν την νίκη οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 39 βαθμούς και «έπιασαν» τις Ρόμα και Νάπολι (παιχνίδι λιγότερο) με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν στους 22 πόντους. Την επόμενη αγωνιστική η Γιουβέντους θα δοκιμαστεί στην έδρα της Κάλιαρι και η Κρεμονέζε θα υποδεχτεί την Βερόνα.