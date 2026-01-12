«Καθάρισε» στο φινάλε για την πρόκριση η Λίβερπουλ

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ επικράτησε της Μπάρνσλεϊ με σκορ 4-1 και πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του FA Cup.

Η Λίβερπουλ υποδέχτηκε στο «Άνφιλντ» την Μπάρνσλεϊ για τον τρίτο γύρο του FA Cup σε μια αναμέτρηση στην οποία εξαρχής υπήρχε φαβορί με τους φιλοξενούμενους όμως να παλεύουν όσο μπορούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ανοιχτό με τις δυο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, που μάλιστα αρκετές από αυτές μετατράπηκαν και σε γκολ.

Μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα η ομάδα του Άρνε Σλοτ μπήκε σε θέση οδηγού αφού ο Σόμποσλαϊ σκόραρε μετά από πάσα του Μακ Άλιστερ ενώ ακολούθησε και δεύτερο τέρμα από τον Φρίμπονγκ (36΄). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και μείωσαν τέσσερα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με σκόρερ τον Φίλιπς.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ στο δεύτερο ημίχρονο είχε συνεχώς την κατοχή της μπάλας με αποτέλεσμα να ελέγχει και τον ρυθμό του αγώνα, ένα γκολ του Βιρτς στο 84ο λεπτό μετά ασίστ του Εκιτικέ και ένα τέρμα του Γάλλου στράικερ στις καθυστερήσεις (90+4) διαμόρφωσαν το τελικό 4-1, που έδωσε την πρόκριση στους γηπεδούχους για τον επόμενο γύρο του FA Cup.