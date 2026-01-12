Ανατροπή με Γκάλαχερ: Απάντησε αρνητικά στην Άστον Βίλα και κλείνει στην Τότεναμ!

Ανατροπή δεδομένων υπήρξε με τον Κόνορ Γκάλαχερ, αφού ο Άγγλος μέσος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τότεναμ.

Ο Γκάλαχερ είχε φτάσει μια... ανάσα από την Άστον Βίλα, αφού οι «χωριάτες» τα είχαν βρει με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την μεταγραφή του 25χρονου χαφ, όμως το... μπάσιμο της Τότεναμ άλλαξε τα δεδομένα.

Οι «Σπερς» προσφέρουν 40 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των «ροχιμπλάνκος», με τον Γκάλαχερ να απορρίπτει την προοπτική της Άστον Βίλα, θέλοντας να συνεχίσει την καριέρα του στην Τότεναμ.

Πλέον οι συζητήσεις των Λονδρέζων με την Ατλέτικο Μαδρίτης θα μπουν στην τελική ευθεία τους, με τον Άγγλο χαφ να είναι έτοιμος για την επιστροφή στην πατρίδα του.