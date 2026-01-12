Με τον κόσμο του στην Λάρισα ο Άρης - Η ανακοίνωση της ΑΕΛ για τα εισιτήρια

Η ΑΕΛ με ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημέρωσε ότι παραχωρήθηκαν εισιτήρια στον Άρη για τις ανάγκες των φιλάθλων του ενόψει της αναμέτρηση των δύο ομάδων την Κυριακή (18/1, 17:00).

H ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει ότι στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης της αναμέτρησης με τον Άρη, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή 18/01 στις 17:00 και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, αποφασίστηκε η διάθεση 728 εισιτηρίων στη φιλοξενούμενη ΠΑΕ Άρης.

Μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Αστυνομικής Αρχής, εγκρίθηκε η διάθεση των συγκεκριμένων εισιτηρίων, τα οποία θα τεθούν προς πώληση τις επόμενες ώρες από την ΠΑΕ Άρης. Οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα τοποθετηθούν στη θύρα φιλοξενούμενων στο βόρειο πέταλο του AEL FC ARENA».