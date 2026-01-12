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«Φάνηκε ποιος είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος»!

Ποδόσφαιρο
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Γιατί φέτος είναι διαφορετικά τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό στη μάχη του τίτλου, οι μεταγραφές των «μεγάλων», τα σφυρίγματα στο ΑΕΚ-Άρης και η συζήτηση/τοξικότητα με την διαιτησία.

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«Φάνηκε ποιος είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος»!