Μπαπέ σε Αλόνσο: «Σε ευχαριστώ, ξέρεις πολλά για το ποδόσφαιρο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ έστειλε το δικό του δημόσιο μήνυμα στον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος δεν είναι από το απόγευμα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος στράικερ, μοιράστηκε με τους φιλάθλους και τους φίλους του στα Social Media μερικά λόγια για τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρει πως έμαθε αρκετά από τον Αλόνσο και πως θα τον θυμάται ως έναν άνθρωπο που γνωρίζει από ποδόσφαιρο, ενώ τον ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Ήταν σύντομο, αλλά ήταν χαρά μου να παίξω υπό τις οδηγίες σου και να μάθω από εσένα. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα.

Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή με ξεκάθαρες ιδέες, που γνωρίζει πολλά για το ποδόσφαιρο. Καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου».