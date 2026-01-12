Ντέμης: «Η αγκωνιά στον Γιόβιτς είναι φάουλ και κάρτα - Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ του Άρη»

Για τις διαιτητικές φάσεις στον ισόπαλο αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ στο Χαριλάου μίλησε ο Ντέμης Νικολαΐδης.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής της Ένωσης, με τοποθετήσεις του στην εκπομπή στη NOVA «Monday FC», πήρε θέση και αφού τόνισε πως το 1-1 του Αρη δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Γιόβιτς, πρόσθεσε πως δεν μπορει να καταλάβει γιατί ακυρώθηκε το δεύτερο τέρμα των γηπεδούχων εκτιμώντας πως δεν υπάρχει κάποιο παράβαση πάνω στον Ζοάο Μάριο.

«Το να δοθεί ένα άουτ - κόρνερ μπορεί να γίνει ένα τέτοιο λάθος. Δεν είχα δει την αγκωνιά στον Γιόβιτς. Το είδα εκ των υστέρων, είναι καθαρή αγκωνιά στον Γιόβιτς είναι φάουλ σίγουρα. Είναι ένα ρίπλεϊ που φαίνεται καθαρά. Ο άνθρωπος τρώει αγκωνιά, δεν πέφτει κάτω, προσπαθεί να κάνει αμυνα. Αντί να τον επιβραβεύσουμε γι' αυτό και να δει την φάση ο VAR πέρασε αυτό το γκολ έτσι που δεν θα έπρεπε. Αν έπεφτε ο Γιόβιτς και έκανε και λίγο θέατρο μπορεί το VAR να τον καλούσε. Από τον λαιμό και πάνω είναι φάουλ και εδώ βλέπουμε ότι είναι κανονικό χτύπημα, ο αγκώνας στο πρόσωπο του. Δεν λέει ο κανονισμός αν βγάλει αίμα είναι φάουλ... Μην οδηγούμε τους παίκτες να κάνουν θέατρο για να παίρνουν αυτό που δικαιούνται. Αυτή η φάση είναι και κάρτα», τονισε για την συγκεκριμένη φάση με την αγκωνιά στον Γιόβιτς και πρόσθεσε για το δεύτερο τέρμα του Αρη που ακυρώθηκε:

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ του Άρη. Ο ένας πάει να στρίψει, ο άλλος πάει από την άλλη, συγκρούστηκαν δυο παίκτες. Μα έβλεπα και με φίλους μου ΑΕΚτζήδες το παιχνίδι και τους έλεγα φαντάζεστε να γινόταν εναντίον μας αυτό και λένε εντάξει ναι. Συμφώνησαν. Στη δίκη μου λογική δεν είναι κάτι εδώ».