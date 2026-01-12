Η ΑΕΚ δίνει άλλο νόημα στο «μόνοι μας και όλοι σας»

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα σηματοδοτεί η στάση της ΑΕΚ στη νέα εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου και την μάχη του τίτλου

Παράπονο δεν μπορεί να έχει κανείς. Δεν αλλάζουν τα μυαλά με ευχολόγια και επειδή απλά άλλαξε ημερολογιακά ο χρόνος. Η κουβέντα ήταν και παραμένει ποιος θα επιβληθεί στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Το διακύβευμα είναι μεγάλο και είναι φανερό, πως σε όποια σχέδια είχαν υπάρξει, η ΑΕΚ χαλά την συνταγή. Δεν αυτοκαταστράφηκε, δεν χάθηκε μέσα στην εσωστρέφεια που επιχείρησαν να την ρίξουν, δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω αναπάντητο. Και αν προσωρινά έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γράψει στο φινάλε. Γιατί Γενάρη, δεν χάρηκε κανείς.

Εδώ στην άκρη της Ευρώπης, βιώνουμε μοναδικές στιγμές. Επί εβδομάδες, επιχειρήθηκε να στηθεί ένα αφήγημα περί δήθεν συμπόρευσης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και αρκούσε μόνο ένα τριήμερο, για να καταλάβουν άπαντες, ακόμα και οι αμετανόητοι, πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Κυρίως, επειδή η ΑΕΚ κάνει κάτι που καταλαβαίνω, πως δεν είναι σύνηθες στα κοινά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θέλει συνεννοήσεις, συμμαχίες, συμπράξεις ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε, με κανέναν. Είναι μόνη της, αυτοδύναμη και ισχυρή.

Δεν μπορούν να το διαχειριστούν

Πιθανολογώ, πως επειδή είναι κάτι νέο και απρόσμενο όλο αυτό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είδατε το βράδυ της Παρασκευής. Αφού ξεπέρασαν το αρχικό σοκ της… καταμέτρησης για να φανεί κατά το δοκούν αν ήταν πολλοί ή λίγοι στην παρέα της ταβέρνας, μετά είδαν το ντου Ηλιόπουλου και σάστισαν. Όταν συνήλθαν, επιχείρησαν να το εντάξουν σε μια λογική. Άλλος να πει πως πήγε κι αυτός ως… καλεσμένος, άλλος να πει πως συμμετέχει σε ένα κίνημα ανατροπής της ισχύουσας κατάστασης. Παραμύθια και ιστορίες γι’ αγρίους.

Το πράγμα είναι πολύ απλό, αλλά μάλλον κάποιοι κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Δηλαδή, κάποιος που μέχρι πριν από έναν χρόνο πέταγε… βελάκια και σχεδόν «επικήρυσσε» ένα πρόσωπο, τώρα το έχει μετατρέψει σε πρωτοπαλίκαρο του, αλλά δεν τους προκαλεί καμία εντύπωση. Άλλος έκανε συναντήσεις με επίσημους προσκεκλημένους εκείνους που έγιναν εμβληματικές μορφές στην πιο νοσηρή χούντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, οπότε δεν σοκάρονται από τίποτα. Μάλλον, μόνο η ατάκα πως ο Ηλιόπουλος είναι η επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου τους έκανε να «μασήσουν».

Η ΑΕΚ τους ένωσε

Είδατε τι συνέβη το βράδυ της Κυριακής. Η ΑΕΚ, το παιχνίδι της ΑΕΚ, κατάφερε να τους ενώσει όλους. Εστω και για λίγο, έστω και εάν όλο αυτό έγινε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς, όλοι ένιωσαν… Αρης για λίγο. Βρήκε ο Θόδωρος συμμάχους εκεί που δεν περίμενε, αν και είναι έμπειρος και καταλαβαίνει πως αυτά είναι δανεικά. Αλλά αρκούσε ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή του Αρεως, για να επιβεβαιωθεί το ρητό, πως οι καλές σχέσεις δεν χαλάνε για ένα σφύριγμα.



Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τις τελευταίες ώρες, να πειστούμε πως αφ’ ενός η φάση του Ζοάο Μάριο δεν είναι φάουλ και αφ’ ετέρου, πως στην οικονομία του αγώνα, βαραίνει πιο πολύ από το γκολ της ισοφάρισης του Αρη, που από τρεις πλευρές και εάν το πιάσεις, καταλήγεις πως είναι άκυρο. Γιατί ακόμα και δεν δεις χέρι του Καντεβέρε, εάν υποθέσεις πως ο Πινέδα μπορεί να είχε μια επαφή (ίσως… νοητή) με την μπάλα, πως να δικαιολογήσεις την αγκωνιά του Καντεβέρε στον Γιόβιτς. Σίγουρα όχι με το σαθρό επιχείρημα πως δεν έπεσε ή δεν διαμαρτυρήθηκαν σε φάση που συνεχιζόταν.

Χάθηκε μόνο μια μάχη

Τους αρέσει όλο αυτό. Πες, πες, κάτι θα μείνει. Πες, πες, στο τέλος θα πείσουν κάποιους, πως τα εννιά ακυρωθέντα γκολ της ΑΕΚ μπορούν να συγκριθούν με τις διαιτησίες που έχουν φέτος ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό και τις διαμαρτυρίες του, ήρθαν απαντήσεις εδώ και ημέρες. Ο Ηλιόπουλος είπε καθαρά πως αν έχει παράπονα η ομάδα του κ. Μαρινάκη, τότε η ΑΕΚ πρέπει να βγει με σημαίες στο Σύνταγμα και χθες δια του κ. Δέδε, λέχθηκε η ατάκα για τα γέλια από άλλο… γαλαξία.

Όπως και να έχει, μπροστά υπάρχει μπόλικος δρόμος και κάθε ματς θα έχει την δική του σημασία. Είναι φανερό, πως το διάστημα ως τα μέσα Φεβρουαρίου, θα μας δείξει πολλά για το που πάει η δουλίτσα σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Η ΑΕΚ πρέπει να συνεχίσει με πάθος αυτό που κάνει, γιατί δίνει ξεχωριστή σημασία στο «μόνοι μας και όλοι σας». Και αγωνιστικά να βρει όλες εκείνες τις λύσεις στα ζητήματα που εμφάνισε, πιθανότατα λόγω έλλειψης ρυθμού, στο ματς με τον Αρη. Γιατί χάθηκε μια «μάχη», αλλά ο «πόλεμος» βρίσκεται σε πλήξη εξέλιξη.