Ντρκούσιτς: Τα ρωσικά ΜΜΕ βλέπουν ΠΑΟΚ και άμεση εξέλιξη στο deal

Στα ρωσικά ΜΜΕ κυριαρχεί η εκτίμηση ότι η υπόθεση του Βάνια Ντρκούσιτς θα έχει θετική κατάληξη για τον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη φτάσει σε συμφωνία με τον Σλοβένο κεντρικό αμυντικό.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ιβάν Καρπόφ αποκάλυψε πως ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με τον Ντρκούσιτς για συμβόλαιο που προβλέπει απολαβές ύψους 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο ατζέντης του παίκτη ρωτήθηκε σχετικά, ωστόσο απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα αφορά τη συμφωνία με τη Ζενίτ, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρησή του.

Σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που υπάρχουν στη Ρωσία, επικρατεί η πεποίθηση ότι το θέμα θα κλείσει και ότι ο Ντρκούσιτς βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ, μόλις οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες που αφορούν τη ρήτρα αποδέσμευσής του.

Μάλιστα, τονίζουν πως η συμφωνία των δύο πλευρών εκτιμάται λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σλοβένος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με τη Ζενίτ, ωστόσο και οι δύο πλευρές εμφανίζονται θετικές στο ενδεχόμενο ενός πρόωρου «διαζυγίου». Από τη μία, ο Ντρκούσιτς επιθυμεί να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να αγωνιστεί σε ομάδα με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ από την άλλη η Ζενίτ προχωρά σε αναπροσαρμογή του αγωνιστικού της πλάνου, λόγω των περιορισμών στον αριθμό των ξένων παικτών.

Ενδεικτική είναι και η τοποθέτηση του γνωστού σχολιαστή Γκενάντι Όρλοφ, ο οποίος αναφερόμενος στις ανάγκες της Ζενίτ ενόψει της συνέχειας, στάθηκε και στην περίπτωση του Ντρκούσιτς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εξάλλου, ο Ντρκούσιτς πρόκειται να φύγει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει διαθέσιμη μια θέση κεντρικού αμυντικού».