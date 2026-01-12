Ντρκούσιτς: Τα ρωσικά ΜΜΕ βλέπουν ΠΑΟΚ και άμεση εξέλιξη στο deal

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ιβάν Καρπόφ αποκάλυψε πως ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει σε όλα με τον Ντρκούσιτς για συμβόλαιο που προβλέπει απολαβές ύψους 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο ατζέντης του παίκτη ρωτήθηκε σχετικά, ωστόσο απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα αφορά τη συμφωνία με τη Ζενίτ, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρησή του.
Σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που υπάρχουν στη Ρωσία, επικρατεί η πεποίθηση ότι το θέμα θα κλείσει και ότι ο Ντρκούσιτς βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ, μόλις οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες που αφορούν τη ρήτρα αποδέσμευσής του.
Μάλιστα, τονίζουν πως η συμφωνία των δύο πλευρών εκτιμάται λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σλοβένος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με τη Ζενίτ, ωστόσο και οι δύο πλευρές εμφανίζονται θετικές στο ενδεχόμενο ενός πρόωρου «διαζυγίου». Από τη μία, ο Ντρκούσιτς επιθυμεί να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να αγωνιστεί σε ομάδα με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ από την άλλη η Ζενίτ προχωρά σε αναπροσαρμογή του αγωνιστικού της πλάνου, λόγω των περιορισμών στον αριθμό των ξένων παικτών.
Ενδεικτική είναι και η τοποθέτηση του γνωστού σχολιαστή Γκενάντι Όρλοφ, ο οποίος αναφερόμενος στις ανάγκες της Ζενίτ ενόψει της συνέχειας, στάθηκε και στην περίπτωση του Ντρκούσιτς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εξάλλου, ο Ντρκούσιτς πρόκειται να φύγει για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει διαθέσιμη μια θέση κεντρικού αμυντικού».