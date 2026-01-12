Όταν ο Κραλ «κάρφωνε» την Ρεάλ στο Champions League (vid)

Ο Άλεξ Κραλ, που... προβάρει την φανέλα του Παναθηναϊκού, είχε πετύχει στο Champions League ένα υπέροχο γκολ απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από την αρχή του Ιανουαρίου σε αναζήτηση ενός ποιοτικού χαφ και ο «εκλεκτός» της ομάδας -όπως αποκάλυψε το SDNA- είναι ο Άλεξ Κραλ, με την μεταγραφή του να βρίσκεται προ των πυλών.

Ο 27χρονος διεθνής Τσέχος έχει μάλιστα εμπειρία και από την Ευρώπη και μάλιστα έχει στο ενεργητικό του ένα υπέροχο γκολ απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, στα πλαίσια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Κραλ είχε βρει δίχτυα με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, δίχως να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κέπα, ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τους Γερμανούς.

Δείτε το γκολ: