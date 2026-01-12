Βελγικά ΜΜΕ: «Πρόταση του Ολυμπιακού στη Σεντ Ετιέν για τον Νταβιτασβίλι» (pic)

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έκανε πρόταση στη Σεντ Ετιέν για την απόκτηση του 24χρονου Γεωργιανού εξτρέμ, Ζούρικο Νταβιτασβίλι, σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο.

Στο Βέλγιο συνδέουν τον Ολυμπιακό με Σάσα Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι.

Οι Πειραιώτες εξετάζουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και μία από αυτές φέρεται να είναι και ο 24χρονος Γεωργιανός εξτρέμ.

Με ανάρτηση του στα social media, ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, αναφέρεθι ότι η προφορική προσφορά των «ερυθρόλευκων» προς τη γαλλική ομάδα ήταν ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ, συν τρία εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους.

Η Σεντ Ετιέν δεν έδωσε το «οκ» για την μεταγραφή, καθώς θεώρησε μικρό το ποσό, σύμφωνα με τον Ταβολιέρι.