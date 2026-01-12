Επίσημο: Δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά ο Ταβάρες

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα τον δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες στην Κηφισιά, μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Μιγκέλ Ταβάρες δεν μπορούσε να βρει ρόλο και χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό και έτσι αποφασίστηκε να παραχωρηθεί ως δανεικός στην Κηφισιά, στα πλαίσια και της άμεσης μετακίνησης του Παντελίδη στο «Τριφύλλι».

Η «πράσινη» ΠΑΕ λοιπόν ανακοίνωσε κι επίσημα τον δανεισμό του Πορτογάλου άσου στον σύλλογο των βορείων προαστίων ως το καλοκαίρι του 2026.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μιγκέλ Ταβάρες στην Κηφισιά. Ο Πορτογάλος μέσος θα παραμείνει στην ομάδα των Βορείων Προαστίων έως το καλοκαίρι του 2026».