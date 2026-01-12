Όταν η βαθμολογία λέει την αλήθεια, τα υπόλοιπα είναι εντυπώσεις

Το αν η διαιτησία είναι καλή η κακή, είναι μία λάθος προσέγγιση. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Με γενικεύσεις και αντιποδοσφαιρικές προσεγγίσεις, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Σου λέει ο άλλος η διαιτησία είναι φέτος κακή. Όμως το βλέπει από την δική του οπτική.

Κακή είναι μία διαιτησία που ορίζει πρωταθλητή, ορίζει υποβιβασμό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να ισχυριστεί με επιχειρήματα πως η βαθμολογία είναι άδικη; Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ οι καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα; Προφανώς και ναι. Είναι ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ οι χειρότερες; Προφανώς και ναι.

Κακές διαιτησίες είναι κάτι που ξεκίνησε ο περίγυρος της ΑΕΚ όσο δεν ήταν πρώτη, ο ΟΣΦΠ το συνεχίζει ώστε να αποδομηθεί ο Λανουά. Διαιτησίες κακές ήταν του Αρετοπουλου, του Μανούχου, του Σιδηροπουλου πλέον, του Παππά. Οι διαιτησίες είναι μια χαρά, με λάθη μεν όπως παντού στον κόσμο, όχι όμως να πούμε κακές διαιτησίες επειδή δεν κερδίζουμε

Αυτή τη στιγμή λοιπόν από την δική μου οπτική, ζούμε μία τεχνητή κρίση. Αυτό που έχτιζε από την αρχή τη σεζόν η ΑΕΚ επιθυμώντας να καλύψει τη δική της ανασφάλεια και να κερδίσει ότι μπορεί, το παίρνει ο Ολυμπιακός για να το πάει στην επόμενη πίστα. Ο κακός Λανουά, είναι πλέον η πρόφαση για μάζωξη δυνάμεων για να επιστρέψουμε στα παλιά. Οι επόμενες εκλογές της ΕΠΟ είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, ξέχωρα αν μία φορά το χρόνο μίνιμουμ, δημιουργεί εντάσεις με τη διαιτησία.

Ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος, πρέπει να δικαιολογήσει τον ρόλο του και αρχίζει να δουλεύει. Προφανώς και θα τάξει, γιατί σε επίπεδο προσωπικό δεν δημιουργεί κάποιο όραμα εξέλιξης. Το πρώτο ραντεβού απέτυχε όμως υπάρχει δρόμος.

Ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη έχει ένα σημαντικό κουσούρι. Δεν μπορεί να μην ελέγχει ο ίδιος ότι γίνεται. Όταν κατακτάς κάτι, θέλει να λέει πως αυτός σου το παρείχε. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα κατάκτησης οποιουδήποτε στόχου χωρίς να του έχεις μία υποχρέωση. Και πολύ άντεξε μπορώ να πω. Όλοι ξέραμε που θα πάει αυτό το ντηλ του στυλ δεν σε πειράζω, δε με πειράζεις.

Η πρόσφατη ανακοίνωση για τον αγώνα κυπέλλου περί ελίτ διαιτησίας, ήταν πάλι για τις εντυπώσεις. Και γνώριζε και όταν ακούστηκε το ενδεχόμενο να σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του κυπέλλου, δεν έφερε καμία αντίσταση, δεν κατέγραψε καμία διαφωνία.

Η ΚΕΔ από την πλευρά της, γνωρίζει καλά πως δεν μπορεί να μη δώσει ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές να σφυρίξουν ντέρμπι. Πως αλλιώς θα πείσει τους διαιτητές πως η δουλεια που γίνεται εχει προοπτική. .

Ούτε εγώ προσωπικά θέλω Έλληνα διαιτητή μεθαύριο. Δεν θυμάμαι ούτε μισό να με έχει παίξει 50-50 στο Καραϊσκάκη. Να δούμε αν ο Τσακαλίδης έχει την ψυχή να το κάνει. Γιατί στη δική μας φάρα, το ζητούμενο δεν είναι το 90-10 αλλά το 50-50. Ουσιαστικά στις πλάτες του Τσακαλίδη ακουμπάει όλη αυτή η γενιά των διαιτητών. Απέτυχε; Δεν θα σφυρίξουν ποτέ ξανά ντέρμπι και θα φταίνε μόνο αυτοί.

Το κακό είναι πως έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου εξαιτίας του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ γιατί αυτοί οι δύο κυρίως θεωρούν πως πες – πες κάτι θα κερδίσεις. Η ΑΕΚ βέβαια ήταν η ευνοημένη της αγωνιστικής. Αλλά για να μη της μείνει η ρετσινιά, άρχισε να ψάχνει φάσεις για να πει τα δικά της. Ο Ολυμπιακός πάτησε στην εύνοιά της για να πει τα δικά του. Ο Άρης έσπευσε να ενισχύσει το αφήγημα του Ολυμπιακού. Οι φωνές δεν είναι τυχαίες, ούτε τυχαία είναι η προέλευσή τους.

Υπάρχει μία τεχνητή κρίση προς το πρόσωπο του Λανουά, σε μία σεζόν που η βαθμολογία είναι δίκαια. Η διαιτησία όλους τους ευνοεί, όλους τους αδικεί. Το ταμείο, δεν είναι μείον.

Μείον δεν είναι σίγουρα η λιγοψυχία αυτών που δεν μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στα ίσια. Έχουν μπόλικη και δεν μπορούν να το κρύψουν. Κακομαθημένα πλάσματα που δεν τους απασχολεί τίποτα πλην του εγώ τους. Και δημιουργούν ένα κοινό εξίσου άρρωστο με τους ίδιους. Που απαιτεί το αναπόφευκτο λάθος ενός διαιτητή, να γίνεται μόνο υπέρ τους.