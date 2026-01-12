Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα της «3άρας» επί του Πανσερραϊκού (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα της νίκης επί του Πανσερραϊκού, με τις αντιδράσεις του Μπενίτεθ και του πάγκου να ξεχωρίζουν.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το 2026 με νίκη, επικρατώντας εύκολα με 3-0 του Πανσερραϊκού στο παγωμένο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς το οποίο είχε ουσιαστικά κριθεί από το πρώτο τέταρτο.

Στο παιχνίδι αυτό έκανε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα ο Ανδρέας Τετέι, ενώ επέστρεψαν στην δράση μετά από αρκετό καιρό οι Γιώργος Κυριακόπουλος, Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Μία ημέρα μετά τον αγώνα, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα, στο οποίο ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του Ράφα Μπενίτεθ και του πάγκου σε όλα όσα συνέβησαν.

Δείτε το βίντεο: