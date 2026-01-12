Η Τσαπεκοένσε ενισχύθηκε με τον Γιανίκ Μπολάσι

Σημαντική κίνηση έκανε η Τσαπεκοένσε, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιανίκ Μπολάσι, βάζοντας εμπειρία και ποιότητα στη μεσοεπιθετική της γραμμή.

Η ομάδα από τη Βραζιλία επέστρεψε φέτος στη μεγάλη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και έχει ως στόχο την παραμονή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άνθρωποι του συλλόγου έκαναν μια επιλογή με έντονο το στοιχείο της εμπειρίας, βάζοντας στο ρόστερ έναν παίκτη με μεγάλη καριέρα σε υψηλό επίπεδο.

Ο 36χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με την θητεία του στην Premier League να ξεχωρίζει, ενώ στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες της Άντερλεχτ και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στη Βραζιλία, όπου έπαιξε μεταξύ άλλων σε Κρουζέιρο και Κρισιούμα.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Μπολάσι έχει μετρήσει 50 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Κονγκό, βάζοντας 9 γκολ. Το συμβόλαιο που υπέγραψε με την Τσαπεκοένσε έχει ισχύ έως το τέλος της φετινής χρονιάς.