ΟΦΗ: Θεραπεία για Φούντα με το... βλέμμα στην ΑΕΚ

Ο Ταξιάρχης Φούντας... τρέχει για να προλάβει τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson απέναντι στην ΑΕΚ.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) άρχισε η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (14/1) με την ΑΕΚ, για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τον Αστέρα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Ταξιάρχης Φούντας συνέχισε θεραπεία.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (13/1) στις 11:00».