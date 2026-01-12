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ΟΦΗ: Θεραπεία για Φούντα με το... βλέμμα στην ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Ταξιάρχης Φούντας... τρέχει για να προλάβει τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson απέναντι στην ΑΕΚ.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ: 

«Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) άρχισε η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (14/1) με την ΑΕΚ, για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. 

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τον Αστέρα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Ταξιάρχης Φούντας συνέχισε θεραπεία. 

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (13/1) στις 11:00». 

ΟΦΗ: Θεραπεία για Φούντα με το... βλέμμα στην ΑΕΚ